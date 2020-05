FNV vreest massaal baanverlies als ontslagboete geschrapt wordt

Vakbond FNV vreest dat veel mensen hun baan verliezen als bedrijven staatssteun kunnen ontvangen, maar ook mensen mogen ontslaan zonder een boete te krijgen. Het kabinet is van plan de huidige 'ontslagboete' in het steunpakket aan bedrijven te schrappen in het nieuwe pakket voor de komende periode.

"Als je mensen zonder boete mag ontslaan, verdwijnt de prikkel om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers", zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV.

Verantwoord omgaan met belastinggeld

"Dan gaan werkgevers zich nog meer dan nu berekenend richten op het kortetermijnbelang van hun onderneming. Het samenlevingsbelang van behoud van werkgelegenheid en inkomens staat dan niet meer voorop. Dat is geen verantwoorde manier van omgaan met het geld van de belastingbetaler."

Boufangacha zegt dat nu al veel mensen met flexcontracten zijn ontslagen terwijl werkgevers worden gecompenseerd voor deze loonkosten. "Die staatssteun is er juist om banen en inkomens te behouden." Hij zegt te vrezen voor een vergelijkbaar scenario bij vaste banen als je geen voorwaarden oplegt aan bedrijven die steun willen.