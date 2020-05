Grieks hotel moet bovenverdiepingen slopen die zicht op Akropolis blokkeren

Eerder was ook al toestemming gegeven voor de bouw van een tweede hotel van dezelfde hoogte. Meer dan 25.000 mensen ondertekenden een petitie tegen beide hotels, waarop de Griekse minister van Milieu de uitgifte van nieuwe bouwvergunningen voorlopig opschortte.

Nieuwe uitspraken

Het inmiddels geopende hotel mag van de Griekse archeologische raad niet hoger dan 24 meter zijn, wat betekent dat de bovenste twee verdiepingen moeten worden gesloopt. Voor nieuwe gebouwen heeft de Griekse Raad van State bepaald dat die de 21 meter niet mogen overstijgen.

Voor het tweede hotel was de vergunning inmiddels al ingetrokken. Na de uitspraak van de Raad van State is het onduidelijk of er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd voor een lager gebouw.

Moedig besluit

De advocaat van de bezwaarmakers noemt beide besluiten "enorme overwinningen" en de burgemeester van Athene spreekt van een "moedig besluit". "De Akropolis is onze hart en ziel, een cruciaal onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het is erg belangrijk dat iedereen daarvan kan genieten", zegt burgemeester Bakoyannis.

Ook de Griekse minister van Cultuur is blij met de besluiten. Volgens haar is de Akropolis niet alleen een monument, maar ook een symbool. "Als de Akropolis wordt aangetast, wordt in essentie onze beschaving aangetast."