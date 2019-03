Protesten tegen hoogbouw rond Akropolis in Athene hebben succes

Er mag voorlopig geen nieuwe hoogbouw gebouwd worden in het gebied ten zuiden van de rots Akropolis en haar monumenten in Athene. De Griekse minister van milieu Giorgios Stathakis heeft de uitgifte van nieuwe bouwvergunningen voorlopig opgeschort.

In een verklaring laat het Ministerie weten dat die opschorting geldt voor een jaar. Het gaat om vergunningen voor gebouwen die hoger zouden worden dan 17,5 meter.

De beslissing volgt op een protestactie van inwoners van de wijk Makrigianni, die onder de Akropolis ligt. Zij hebben ernstige bezwaren tegen de bouw van een hotel van tien verdiepingen, met een hoogte van meer dan dertig meter, en de toestemming voor een tweede hotel, dat bijna net zo hoog wordt. De bewoners willen niet dat hoge gebouwen het uitzicht op de Akropolis en het Parthenon belemmeren.

De bewoners startten een petitie die inmiddels door meer dan 25.000 mensen is ondertekend.

Positieve stap

Architecte Irini Frezadou, woordvoerdster voor de bewonersgroep, is blij met de beslissing van de minister "Het is een positieve stap, want het is ongelooflijk dat er geen bescherming is tegen ongebreidelde stedelijke bouw in de wijken ten zuiden van de Akropolis. Beperkingen gelden wel voor andere gebieden rond het monument zoals de Plaka en Thission."

Ook de gemeente Athene schaarde zich achter de actie van de bewoners. De wet geeft onvoldoende bescherming voor monumenten en delen van Athene met grote historische en symbolische waarde, aldus de gemeente.

Tweede hotel

De bouw van het hotel van 10 verdiepingen is bijna voltooid, maar de bouw van het tweede hotel bevindt zich nog in beginfase. De bewoners van de wijk Makrigianni willen dat de verleende bouwvergunning voor dat tweede hotel wordt herzien. Enkele van hen zijn naar de Raad van State gestapt.

Een commissie van het Ministerie van Milieu gaat nu bekijken of en hoe het bestemmingsplan en de bouwvergunningen moeten worden gewijzigd.

De buurten ten zuiden van de Akropolis (Makrigianni en Koukaki) zijn bijzonder populair bij toeristen en daardoor in trek bij vastgoedbeleggers en organisaties zoals Airbnb. Volgens de bewoners is het gebied al zwaar belast. "Toerisme is welkom, maar niet op een schaal waardoor het stedelijk milieu en het culturele erfgoed worden aangetast", aldus Irini Frezadou.