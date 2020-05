Zeker 200 demonstranten opgepakt in Hongkong

In Hongkong zijn gisteravond tussen de 200 en 250 demonstranten opgepakt, melden verschillende media in Hongkong. De politie zou de betogers "na herhaaldelijke waarschuwingen" hebben opgepakt.

De arrestaties volgden op een protestactie waar honderden mensen aan deelnamen. Zij demonstreerden tegen de pro-Chinese koers van de hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. De actievoerders kwamen in een winkelcentrum bijeen en scandeerden anti-regeringsleuzen.

Het was vorig jaar maandenlang onrustig in Hongkong. Op het hoogtepunt deden miljoenen mensen mee aan de protesten tegen de regering-Lam. Het politieoptreden en de betogingen werden steeds gewelddadiger. Demonstranten eisen vergaande democratische hervormingen in de semi-autonome Chinese stad en een onderzoek naar het politiegeweld bij het onderdrukken van de demonstraties.

Corona

De protesten vielen begin dit jaar stil vanwege het coronavirus, maar sinds eind april wordt er op bescheiden schaal weer gedemonstreerd. Vanwege de coronamaatregelen mogen niet meer dan vier mensen bijeen zijn in de straten van Hongkong. Ook moeten mensen, net als in Nederland, anderhalve meter afstand van elkaar houden.

