8800 coronaboetes in Nederland, honderd keer zoveel in Frankrijk en Spanje

Italië: 418.222 boetes

Ook in Italië controleert de politie volop of de regels nageleefd worden. Zelfs in kleine dorpjes waagde tot voor kort niemand zich op straat omdat de carabinieri klaar kunnen staan om zonder pardon een boete uit te schrijven. Overtreders krijgen een bekeuring van 206 euro of tot 3 maanden cel.

De Italiaanse politie lukte het zelfs om op één dag 270.000 mensen te controleren en 16.000 boetes uit te delen. Dat was met Pasen. Vanaf 11 maart tot 3 mei zijn er 418.222 mensen beboet voor 'ongelimiteerde verplaatsingen'. De boetes liepen uiteen tussen 206 tot 3000 euro.

Duitsland: onbekend aantal boetes

"Als we niet meer op elkaar vertrouwen, dan kunnen we wel inpakken," zei bondskanselier Merkel, toen ze werd gevraagd of Duitsers zich wel aan de regels zullen houden. Ook Merkel gaat er dus vanuit dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen. Wie dat desondanks niet doet, kan rekenen op gepeperde boetes tussen de 200 en 25.000 euro. Bij zeer ernstige overtredingen, waar levens op het spel zijn gezet, is zelfs een gevangenisstraf tot vijf jaar mogelijk.

Hoeveel boetes er al zijn uitgedeeld, laat zich moeilijk berekenen. Duitsland is een federale staat, waar elke deelstaat op zijn eigen manier handhaaft en beboet.

Wel is duidelijk dat het aantal arrestaties de laatste weken toeneemt. In verschillende steden wordt in het weekend gedemonstreerd tegen de corona-maatregelen. De politie pakt mensen die geen afstand houden op. In de hoofdstad Berlijn is het daarbij al een paar keer tot relletjes gekomen.