Denk-voorzitter Öztürk stopt na verkiezingen

Denk-partijvoorzitter en Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Zijn positie staat intern ter discussie, maar hij ziet geen aanleiding om direct op te stappen. "Dat is aan de leden", zei hij in het tv-programma Buitenhof.

Binnen de driekoppige Tweede Kamerfractie van Denk is een felle ruzie gaande. Afgelopen week zette de partijvoorzitter de leider van de fractie, Farid Azarkan, uit Denk. Die weigerde daar echter gehoor aan te geven. In een videoboodschap zei hij dat Öztürk moest ophouden met het beschadigen van de partij.

Öztürk zegt nu niet te willen stoppen. "Denk is een ledenpartij. Het is belangrijk dat de leden zich een oordeel kunnen vormen." Op 6 juni is er een congres, in welke vorm is vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk. De voorzitter wil dan zijn verhaal doen. Hij zegt het oordeel van de meerderheid te zullen accepteren, ook als dat betekent dat hij zijn functie moet neerleggen.

Grensoverschrijdend gedrag

Op het congres wordt ook een onderzoek van adviesbureau Berenschot gepresenteerd over het derde Kamerlid van Denk, Tanahan Kuzu. Die stopte in maart als fractievoorzitter van Denk. Er bleek een verband te zijn met berichten over een buitenechtelijke verhouding die hij had gehad.

Azarkan, die Kuzu opvolgde als fractievoorzitter, liet een eigen onderzoek doen, dat hij gisteren presenteerde. Daaruit maakt hij op dat Kuzu onschuldig is. Kuzu voelt zich daardoor gesterkt om door te gaan als Kamerlid. Ook hij heeft laten weten dat hij niet meer op de kandidatenlijst van Denk wil.

Öztürk zei in Buitenhof dat hij nog voor 6 juni wil proberen om een verzoeningspoging te doen met de andere twee fractieleden. Volgens Öztürk is er zeker een kans dat ze eruit komen. Ze spreken via een tussenpersoon met elkaar. "Denk is groter dan Azarkan, Kuzu en Öztürk. Het belangrijkste is onze ideologie."