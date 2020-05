Azarkan: onderzoekers vinden geen grensoverschrijdend gedrag Kuzu

Een onderzoeksbureau heeft geen grensoverschrijdend gedrag vastgesteld bij de vroegere Denk-fractievoorzitter Kuzu. Dat zegt de huidige fractievoorzitter Azarkan na onderzoek door het bureau Integis.

Binnen Denk woedt een machtsstrijd, die voor een deel te maken heeft met de positie van Kuzu. Die stapte in maart op als fractievoorzitter, naar later bleek in verband met de nasleep van berichten over een eerdere buitenechtelijke affaire met een vrouw.

Kuzu beschuldigde partijvoorzitter (en fractiegenoot) Öztürk van een poging tot politieke broedermoord omdat hij verhalen over de affaire naar buiten zou hebben gebracht. De discussie spitste zich erop toe dat Kuzu grensoverschrijdend gedrag zou hebben gepleegd.

Bureau sprak niet met de vrouw

Na het opstappen van Kuzu werd Azarkan fractievoorzitter en die heeft een onderzoek laten instellen. Daarvan zijn nu dus de resultaten naar buiten gekomen. Volgens Azarkan heeft het bureau Integis omgevingsonderzoek gedaan, openbare bronnen geraadpleegd en interviews afgenomen. De vrouw heeft geen aangifte tegen Kuzu gedaan. Het bureau heeft niet met haar gesproken. Ze zou niet bereid zijn geweest "feiten te presenteren om de door haar in de media geuite beschuldigingen te staven."

Volgens Azarkan is er nu duidelijkheid, en kan de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag niet worden gestaafd. Hij vindt dat het partijbestuur onder leiding van voorzitter Öztürk al in 2018 onderzoek had moeten doen. Kuzu zelf zegt zich door de uitkomsten van het onderzoek gesterkt te voelen. Hij benadrukt dat hij de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag steeds pertinent onwaar heeft genoemd. "Ik ga met alles wat ik in mij heb door met het vertegenwoordigen van onze kiezers", voegt hij eraan toe.

Overigens loopt er ook nog een ander onderzoek naar de gang van zaken. Dat is niet ingesteld door de fractie, maar door het partijbestuur onder leiding van Özturk. Het bestuur zette Azarkan deze week uit de partij, maar deze is niet van plan zijn werk neer te leggen. Kuzu steunt Azarkan.