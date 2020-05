In Kenia ontvoerde Italiaanse vrouw na anderhalf jaar bevrijd

De jonge Italiaanse vrouw die eind 2018 uit een weeshuis in Kenia werd ontvoerd, is na bijna achttien maanden bevrijd. Dat heeft de Italiaanse premier Conte laten weten. In een tweet bedankt Conte de buitenlandse inlichtingendiensten voor hun werk. Verder schrijft hij: "Silvia, we wachten op je in Italië!"

Silvia Romano was 23 toen ze werd ontvoerd. Ze werkte voor een Italiaanse non-profitorganisatie die zich inzet voor weeskinderen.

Er zijn nog geen details bekend over de vrijlating en haar ontvoerders. De Italiaanse minister van Buitenlandse zaken, Luigi Di Maio, meldde op de Italiaanse publieke omroep RAI dat Silvia uiteindelijk Somalië is gevonden.

Schietend

Volgens Di Maio is ze nu bij de Italiaanse ambassade in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Verder zei hij dat ze morgen met een speciale vlucht aankomt in Rome.

Romana werd eind november 2018 ontvoerd in Chakama, in het zuidoosten van Kenia. De ontvoerders hadden wapens bij zich en zouden Silvia hebben neergeslagen en al schietend zijn vertrokken. Hun kogels raakten vijf mensen: twee jonge kinderen, twee tieners en een man.