Zeldzaamheid in Kenia: buitenlandse vrouw ontvoerd

Al-Shabaab

Wie achter de ontvoering zit is niet duidelijk. De Keniaanse politie sluit niet uit dat leden van de Somalische islamitische terreurbeweging Al-Shabaab de vrouw hebben meegenomen. Volgens getuigen spraken de ontvoerders Somalisch. "Maar we hebben nog geen zekerheid", zegt de politie. Er is nog geen losgeld gevraagd.

Non-profitorganisatie Africa Milele Onlus is verbijsterd over de ontvoering. "We hebben er geen woorden voor. Silvia, we zijn er voor je", laat de organisatie weten. Vrienden en een werkgever in Milaan zeggen dat Silvia het erg naar haar zin had in Kenia en langer bleef dan gepland.