Schade bij beschieting luchthaven van Tripoli

De internationale luchthaven Mitiga is het laatste vliegveld bij de hoofdstad dat nog in gebruik is, al is dat beperkt. De burgerluchtvaart komt er vanwege herhaaldelijke beschietingen sinds maart al niet meer.

In januari ondertekenden zestien landen en organisaties op een top in Berlijn een slotverklaring. Daarin was overeengekomen dat de ondertekenaars zouden stoppen met het leveren van wapens aan Libië. Volgens de Verenigde Naties komt een deel van de ondertekenaars die afspraak niet na.