Rapper Tekashi 6ix9ine maakt grootse comeback na vervroegde vrijlating

De New Yorkse rapper gaf informatie over bendeleden die een paar jaar eerder in zijn clips figureerden. In ruil voor de bekentenissen kreeg hij afgelopen december twee jaar celstraf in plaats van de 27 jaar die hem boven het hoofd hing.

Vorige maand besloot een rechter dat Daniel Hernandez, zoals de rapper echt heet, vervroegd de gevangenis mocht verlaten vanwege de coronauitbraak. Hernandez lijdt aan astma en behoort daarom tot de risicogroep. Hij mocht van de rechter de rest van zijn straf thuis uitzitten.

Al snel na zijn vrijlating ging het gerucht dat 6ix9ine binnenkort een comeback zou maken. Kenners verwachtten daar niet veel van en gingen ervan uit dat het klaar was met zijn carrière.

Records

Maar online werd de hype steeds groter naarmate het moment naderde dat het nummer en de clip online kwamen. En dat bleek niet overdreven, want een uur nadat Gooba op Youtube was gekomen, stond de teller al op ruim 3 miljoen views. De clip lijkt daarmee een record te vestigen.

Wat zeker wel een record heeft verbroken, is zijn livestream op Instagram. Met 2 miljoen kijkers is het de meest bekeken livevideo op het platform.

In de stream van krap een kwartier reageerde Tekashi voor het eerst sinds zijn vrijlating op de verklaringen die hij had afgelegd. Volgens hem waren de mensen tegen wie hij getuigde ook niet loyaal naar hem toe. "Waar was de loyaliteit toen jullie mij met de dood bedreigden, waar was de loyaliteit toen jullie mijn moeder probeerden te ontvoeren en toen jullie miljoenen van mij stalen. Dus wie zit fout?"

Ook haalde hij uit naar de mensen die kritiek op hem hebben. "Ik ben de grootste rapper ter wereld op dit moment. Cijfers liegen niet", zei hij over het recordaantal kijkers. "Ik krijg miljoenen views in een uur, jullie lukt het niet eens om 100.000 views te pakken."