Rapper 6ix9ine krijgt na 'snitchen', twee jaar cel voor deelname aan bende

Daniel Hernandez werd lid van de Nine Trey Gangsta Bloods nadat hij was doorgebroken als rapper. Daarom vond de rechter het opmerkelijk dat hij had besloten zich bij de groep aan te sluiten "en die te gebruiken als persoonlijk moordcommando."

Voorafgaande aan zijn veroordeling vandaag had de 23-jarige spijt betuigd. Hij bood zijn fans, familie en de slachtoffers excuses aan. "Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven, maar dat maakt me nog geen slecht persoon."

Wraak

Volgens de openbare aanklager was de artiest tijdens de verhoren "een open boek". Gezien het gevaar dat Hernadez' naasten lopen, is dat volgens de aanklager opvallend te noemen. De verwachting is dat de bende wraak zal willen nemen.

6ix9ine komt in aanmerking voor een getuigenbeschermingsprogramma. Maar vanwege zijn opvallende uiterlijk zal het een lastige opgave zijn om onherkenbaar door het leven te gaan. De rapper heeft onder meer het getal 69 op zijn voorhoofd laten tatoeëren.

De rapper heeft inmiddels 13 maanden vastgezeten in voorarrest en wordt eind 2020 vrijgelaten.