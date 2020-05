Rusland rapporteert weinig coronadoden: 'Niemand gelooft dit'

De manier van tellen in Rusland is in elk geval erg conservatief, zegt demograaf Sergei Timonin in de krant The Moscow Times. Waar andere landen in zo'n 10 procent van de verdachte overlijdens een autopsie uitvoeren, doet Rusland dat volgens hem in 70 procent van de gevallen." Covid-patiënten die bijvoorbeeld overlijden aan een hersenbloeding, worden zo niet meegenomen in de cijfers."

"Als dit allemaal overwaait, moeten we de cijfers opsplitsen in twee categorieën", verduidelijkt longarts Andrei Tsjernjajev in hetzelfde artikel. "Mensen die specifiek gestorven zijn aan covid-19, en mensen die covid-19 hadden, maar er niet aan gestorven zijn. Volgens mij telt Rusland zo correcter dan Italië, België of de VS."

Alleen al in Moskou wordt duidelijk hoe die telmethode de officiële cijfers beïnvloedt. De 956 officiële corona-sterfgevallen die daar zijn geregistreerd vormen maar een fractie van het totale aantal overledenen, weet demograaf Timonin. "Daarnaast zijn nog eens meer dan 1500 mensen gestorven die wel corona hadden, maar bij wie het virus volgens de arts geen beslissende rol speelde in hun overlijden."

Medische tekorten

"Achter die lage sterftecijfers kan van alles zitten", zegt correspondent David jan Godfroid. "Het zou kunnen dat de autoriteiten niet willen dat er paniek uitbreekt, of dat de Russische macht niet wil erkennen dat de gezondheidszorg de uitbraak niet aankan."

Van tekorten aan materiaal is in ziekenhuizen is al langer sprake, weet hij. "Mondkapjes, beschermende kleding, moderne beademingsapparatuur... Hoe verder je van de steden af komt, hoe groter de problemen." Omdat niet officieel wordt bijgehouden hoeveel gezondheidswerkers zijn overleden aan het virus, houdt een groep artsen online een eigen lijst bij. Die bevat meer dan 120 namen, en blijft groeien.

Straalt af op de president

Verschillende zorgmedewerkers trokken aan de bel over de tekorten, onder andere in filmpjes op sociale media. Maar dat dat niet zonder risico is, bewijst onder meer het verhaal van Natalja Trofimova. De arts in de stad Priozersk had mensen met corona moeten verzorgen, maar werd ontslagen nadat ze zich openlijk afvroeg of haar ziekenhuis wel klaar was voor de toestroom aan patiënten.

President Poetin heeft het tekort aan mondkapjes inmiddels onderkend, en zegt dat er gewerkt wordt aan een oplossing. "Maar verder is zijn rol in deze crisis vrij onduidelijk", zegt Godfroid. "Hij vertoont zich ongeveer een keer per week, en spreekt dan het volk toe. Verder heeft hij veel verantwoordelijkheden van zich afgeschoven naar burgemeesters en provinciebestuurders."

Uiteindelijk speelt politiek een belangrijke rol, denkt Godfroid, bij de manier waarop in Rusland gecommuniceerd wordt over de gevolgen van het coronavirus. "Als er nu veel mensen overlijden, straalt dat uiteindelijk ook af op de president."