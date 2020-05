'Slachtoffers gedupeerd door coronamaatregelen bij rechtbanken'

Door de coronamaatregelen in de rechtbanken worden de rechten van slachtoffers geschonden, waarschuwen advocaten in een brief aan de Raad voor de Rechtspraak.

Stichting LANGSZ, een netwerk van advocaten voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven, vraagt met de brief aandacht voor de positie van slachtoffers. Die bungelden de afgelopen tijd onderaan het prioriteitenlijstje van de rechtspraak, stelt de stichting.

"Zo is aan slachtoffers van zeer ernstige en urgente zaken te verstaan gegeven dat zij niet welkom waren in de zittingszaal", staat in de brief. Soms dreigden advocaten zelfs met een kort geding om voor slachtoffers toch een plek in de zaal te bemachtigen.

"Nu de gerechtsgebouwen per 11 mei ruimer worden opengesteld roepen wij de rechtspraak op slachtofferrechten volledig te eerbiedigen", aldus de advocaten.

Strafrechtadvocaten

De afgelopen tijd kwam er ook al kritiek van strafrechtadvocaten, met name op de uitgestelde zittingen en zaken die telefonisch of via slechte verbindingen moesten worden behandeld. De advocaten wezen erop dat ook verdachten het recht hebben om aanwezig te zijn. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten pleitte er al eerder voor om weer meer fysieke zittingen te houden.

Vanaf 11 mei gaat dat ook gebeuren. Het gaat vooral om straf-, jeugd- en familiezaken, waarbij het belangrijk is dat de rechter de betrokken partijen met eigen ogen ziet.

Plexiglasplaten

Rechtbanken hebben de afgelopen tijd hun gebouwen aangepast. Er zijn plexiglasplaten geplaatst bij balies en in zittingszalen zijn looproutes aangegeven. De rechtbank in Den Bosch heeft een tent voor de deur geplaatst waar bezoekers kunnen wachten tot ze het gebouw in mogen.

Publiek is voorlopig nog niet welkom in de gerechtsgebouwen. Slachtoffers mogen maximaal één iemand meenemen. Waar mogelijk worden zaken nog steeds zo veel mogelijk telefonisch of met een videoverbinding behandeld.