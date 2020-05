EU-hof wijst hoogste Duitse rechter terecht in zaak opkoopprogramma ECB

In een netelige juridische kwestie over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, heeft het Europese Hof van Justitie de hoogste Duitse rechter terechtgewezen. De hoogste Europese rechters zeggen in algemene zin dat zij als enigen bevoegd zijn te oordelen over een Europese instantie als de ECB. Daarmee verklaren zij een uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof in feite als onrechtmatig.

Dit Duits Constitutioneel Hof in Karlsruhe oordeelde dinsdag dat Duitsland niet meer mag meewerken aan het Europese opkoopprogramma van schulden ter waarde van 2,7 biljoen euro, als de ECB niet binnen drie maanden meer uitleg geeft over het beleid. Het Europese Hof van Justitie zegt nu in algemene bewoordingen dat het niet aan de Duitsers is hierover te oordelen.

'Bom onder de ECB'

Dat het Duitse Hof zich boog over een Europese instelling noemde hoogleraar Recht van de Economische en Monetaire Unie, René Smits, eerder al verbijsterend. "Het is een bom onder de onafhankelijkheid en het functioneren van de Europese Centrale Bank, het is een klap in het gezicht van het Europees Hof van Justitie en het zet de bijl aan de wortels van de Europese integratie", zei hij dinsdag.

Nu reageert dus ook het Europese Hof van Justitie zelf, zonder de Duitsers direct aan te spreken. In de verklaring stelt het hof "nooit commentaar op uitspraken van een nationale rechterlijke instantie" te geven. Het hof verwijst dan ook "in het algemeen" naar de vaste rechtspraak in de EU.

Daarbij geldt dat nationale rechterlijke instanties verplicht zijn "om de volle werking van het Unierecht te waarborgen", en uitspraken van het hof zijn bindend. Het Hof van Justitie waarschuwt dat verschillen van inzicht over de geldigheid van uitspraken de eenheid van de rechtsorde van de EU in gevaar kunnen brengen en afbreuk kunnen doen aan de rechtszekerheid.

Het hof "zal verder niet communiceren over dit onderwerp".