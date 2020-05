Duitse grondwettelijk hof kritisch over opkoopprogramma ECB

Het Duits Constitutionele Hof heeft een kritisch oordeel geveld over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) in de jaren 2010. Het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vindt dat het programma van meer dan 2 biljoen euro aan staatsschulden rammelt. De opkoop van staatsschulden is weliswaar vooralsnog niet in strijd met de Duitse grondwet, maar buitenproportioneel en onvoldoende gemotiveerd.

De ECB moet, op last van de Duitse regering en de Bondsdag, binnen drie maanden het beleid beter uitleggen en verantwoorden. Gebeurt dat niet dan mag de Duitse Bundesbank niet langer meewerken aan het opkoopprogramma, oordeelt het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof maakt onderscheid tussen het monetaire beleid en het economische beleid, waarbij het eerste is het terrein van de ECB, het tweede dat van de lidstaten. Met het onvoldoende gemotiveerde opkoopprogramma gaat de ECB het boekje te buiten, aldus het Hof.

Stoppen

Hoogleraar in het recht van de Europese en Monetaire instellingen, René Smits, vindt de uitspraak verbijsterend. "Het primaat van het Europese recht boven het nationale recht is een grondelement in het Europese Verdrag. Luxemburg heeft het laatste woord. Karlsruhe gaat hier tegenin en wil ook nog eens de ECB laten toetsen wat evenredig is."