Bijna helft bedrijven vreest faillissement bij aanhouden coronacrisis

Een ruime meerderheid van ondernemers verwacht dat de economie in het tweede kwartaal verder verslechtert vanwege de coronacrisis. Bijna de helft van niet-financiële bedrijven vreest zelfs voor het voortbestaan als de crisis lang aanhoudt.

Dit meldt het CBS, op basis van onderzoek in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Het onderzoek is begin april uitgevoerd toen de strengste maatregelen van kracht waren.

De kleinere bedrijven zijn het somberst. Ruim een vijfde van de bedrijven met tussen de vijf en twintig werknemers verwacht de crisis niet te overleven als deze langer dan twee maanden duurt. Als de crisis langer dan een half jaar gaat duren, vreest meer dan de helft voor het voortbestaan.

Vooral horeca heel somber

De horeca is het meest pessimistisch. Zo verwacht 85 procent van de ondernemers in deze branche dat ontslagen de komende maanden onvermijdelijk zijn. In sectoren als auto- en motorbranche, cultuur en sport verwacht 60 procent van de werkgevers noodgedwongen ontslagen.

Grotere bedrijven, met vijftig of meer werknemers, zijn positiever over hun toekomst.

Eerder werd bekend dat het producentenvertrouwen in april is gedaald naar het laagste niveau sinds 1985, toen de meting begon. Het vertrouwen van industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. Ook dat was de sterkste afname ooit.