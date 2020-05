In veel gevallen toch huurverhoging: 'Praat erover als je in de problemen komt'

Mulder huurt in de vrije sector. Het helpt, stelt Mulder vast, dat hij bij een corporatie huurt met een maatschappelijke doelstelling. "Maar ik hoor dit soort verhalen hier in Groningen ook van particuliere verhuurders. Daarom zou ik tegen alle huurders zeggen: ga het gesprek aan en schaam je er niet voor. Want voor de meeste mensen zal toch gelden dat dit overmacht is."

Gabi Hunter kan daarvan meepraten. Ze verhuisde onlangs haar bakwinkel naar het centrum van Doetinchem, maar een week na de verhuizing moest de zaak alweer dicht. "Dat was een grote klap, want we hebben heel hard gewerkt voor deze verhuizing."

'Maak je geen zorgen'

"Ik zag er erg tegenop om contact te zoeken met de verhuurder, want ik kende hem nog maar een maand." Uiteindelijk schreef ze hem een mail: "Tien minuten later kreeg ik al antwoord: maak je geen zorgen, we hebben het er nog wel over. Je wil niet weten wat voor last er dan van je af valt!"