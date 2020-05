Onderzoeksraad gaat crisisaanpak kabinet evalueren

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de crisisaanpak van het kabinet van de corona-epidemie. Volgens het kabinet is de OVV de aangewezen instantie voor zo'n onderzoek.

Een woordvoerder van de OVV laat weten dat de verschillende fases van de crisis, van begin tot eind worden onderzocht. Daarbij is specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving die werden geconfronteerd met het wegvallen van reguliere zorg.

Medische handelingen en de economische steunmaatregelen van het kabinet worden nadrukkelijk niet geëvalueerd door de OVV. De woordvoerder laat weten dat het normaliter ongeveer een jaar duurt voordat een onderzoek klaar is, maar dat dit dossier zó complex is dat het waarschijnlijk langer zal duren voor een rapport is.