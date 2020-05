Spelcomputers door corona niet aan te slepen; prijzen schieten omhoog

Daarnaast is het ontwikkelen van games bij grote projecten een stuk moeilijker geworden omdat mensen grotendeels thuiswerken. Grote gamebeurzen zijn geannuleerd, waardoor er voor gamemakers minder reclame te maken valt. Op de beurzen doen bedrijven onderling zaken met elkaar en dat gaat nu ook niet door.

"We merken dat het moeilijker is om financiering te krijgen voor projecten", zegt Derk de Geus van Paladin Studios. "Dat ga je later dit jaar zeker merken door vertragingen." Dat verwacht ook Van de Laar, die wijst op een aantal populaire spellen zoals Last of Us 2, die vanwege de corona-uitbraak zijn vertraagd.

Ook voor Nintendo is het maar de vraag of ze op tijd meer spelcomputers in de winkels kunnen krijgen. Analisten wijzen erop dat de productie snel omhoog moet, omdat later dit jaar de vraag naar de spelcomputer mogelijk weer terugkeert naar het oude niveau.