Eigenzinnige corona-aanpak leidt in Stockholm tot 'vorm van groepsimmuniteit'

Kaasverkoper Ola Hedén vertelt dat hij vlak voor de crisis 5 ton kaas had ingekocht. Bewaren kon niet. En dus maakte hij cadeaupakketten met verschillende soorten kazen, die hij op een parkeerterrein verkocht. Hedén: "Ik geloof niet dat mensen een lockdown lang kunnen volhouden. De Zweedse strategie is wel langer vol te houden."

Het ziet er niet naar uit dat Zweden er economisch veel beter voorstaat dan andere landen. Ook Zweden heeft veel nieuwe werklozen en de regering probeert met noodpakketten het bedrijfsleven te ondersteunen. De winst voor Zweden zit hem volgens Giesecke vooral in het feit dat Zweden minder bang hoeft te zijn voor een tweede golf besmettingen.

Testen opschroeven

Tegelijkertijd moet het aantal testen in Zweden flink worden opgeschroefd. De Zweedse regering stelt zich als doel nog deze maand 100.000 testen per week uit te voeren. Daarbij wordt er in allerijl gewerkt aan geavanceerde testen die bepalen of mensen de ziekte gehad hebben.

Niclas Roxhed van de Technische Universiteit in Stockholm werkt aan een zelftest die antilichamen registreert. "Deze vorm van testen ontlast de gezondheidszorg omdat mensen dit op hun gemak thuis kunnen doen en ze het pakketje vervolgens naar een laboratorium kunnen terugsturen." Het idee is dat deze test in grote hoeveelheden wordt geproduceerd zodat iedereen er gebruik van kan maken. "Maar zover zijn we nog niet", aldus Roxhed.