Rutte benadrukt: versoepelingen zijn mógelijk, niet vanzelfsprekend

"Het is een evenwichtsbalk waar we op staan." Premier Rutte waarschuwde aan het begin van zijn persconferentie over de coronamaatregelen dat niet alles opeens zomaar kan. Zoals al was uitgelekt, kwam het kabinet met een flinke lijst van versoepelingen die de komende maanden mogelijk zijn. Met de nadruk op mogelijk, want voordat premier Rutte het spoorboekje uit de doeken deed, kwam hij met "een winstwaarschuwing".

"Bijna alles wat ik ga zeggen, is onder de voorwaarde dat het ook echt kan. Per week moeten de cijfers de ruimte geven." Rutte benadrukte dat de hoofdgedachte sinds zijn tv-toespraak twee maanden geleden ("Het lijkt al veel langer terug") niet is veranderd. Die blijft: maximale controle.

Vaccin

Het virus moet beheersbaar zijn. Daar gaat het nog steeds om, benadrukte de premier. Het kabinet wil stappen zetten "die iedereen in ons land weer ruimte geven", maar alleen als de 17 miljoen Nederlanders zich verstandig blijven gedragen.

Want, benadrukte minister De Jonge die naast Rutte stond, pas zodra er een vaccin is, is corona niet meer allesbepalend. "Optimisten denken dat dat over een half jaar is, pessimisten denken een paar jaar. De waarheid zal ertussenin liggen. Hoe dan ook, zolang er geen vaccin is, is het virus onder ons."

Dit zijn de aangekondigde mogelijke versoepelingen: