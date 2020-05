Kappers als eerste aan de beurt in corona-spoorboekje voor komende maanden

Het kabinet komt morgenavond met een opzet voor versoepelingen van de coronamaatregelen voor de komende maanden. Contactberoepen zoals kappers kunnen mogelijk volgende week hun zaak weer openen. Deskundigen in het zogenoemde Outbreak Management Team (OMT) zeggen dat het versoepelen voor de contactberoepen "een aanvaardbaar risico" is. Bij klachten zullen ze getest worden.

Ook wordt mogelijk bekendgemaakt dat horecaondernemers hun terrassen vanaf 1 juni kunnen openen, zo ook de strandtenthouders. Vanaf die datum gaan naar alle waarschijnlijkheid ook de middelbare scholieren weer naar school.

Haagse bronnen spreken over een 'spoorboekje', dat duidelijk moet maken op welke termijn welke sector minder strenge regels kan verwachten. Er wordt wel een duidelijk voorbehoud gemaakt; iedereen moet zich aan de anderhalvemetersamenleving houden en mensen met klachten moeten thuisblijven. Ook mag het aantal coronapatiënten niet te sterk stijgen.

Het toekomstperspectief is bedoeld voor de komende maanden. Het kabinet houdt er namelijk rekening mee dat er voorlopig geen vaccin is en dat er daarom het komend jaar tot anderhalf jaar nog coronamaatregelen nodig zijn. Wel breekt er een nieuwe fase van voorzichtige versoepeling aan; er zal meer benadrukt worden wat er kan en minder wat er niet kan.

Weinig zicht

Premier Rutte wil met het plan een duidelijker perspectief bieden. De afgelopen tijd groeide de kritiek, ook in de Tweede Kamer, dat het kabinet te weinig zicht gaf op de toekomst en dat daardoor het onbehagen onder de bevolking over de aanpak van de coronacrisis toenam.

Rutte zei de afgelopen tijd bij herhaling dat het nog te vroeg was voor een andere aanpak. De kans was te groot dat het virus zich weer zou verspreiden en dat zou te gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, aldus Rutte. Afgelopen zondag in het Catshuis heeft een aantal ministers de premier weten te overtuigen van een aangepaste koers.

Geen exacte datum

In het spoorboekje worden voor de meeste sectoren nog geen exacte data genoemd, zo zeggen bronnen in Den Haag. Daar is het nog te vroeg voor. De kans is wel groot dat er een datum voor de opening van de kapsalons wordt genoemd, vanaf volgende week. Dat zal dan ook gelden voor de andere contactberoepen, zoals nagelstylisten en schoonheidsspecialisten. Wel moet de brancheorganisaties hier achter staan.

Het Outbreak Management Team is gisteren bij elkaar geweest en heeft geconcludeerd dat versoepeling voor de contactberoepen kan. Wel zijn er meerdere voorwaarden opgesteld waar ze aan moeten voldoen. Zo zal er, net als bij zorgmedewerkers en leraren, een "laagdrempelig testbeleid" gevoerd gaan worden. Dat betekent dat als kappers en visagisten zich ziek voelen, ze getest kunnen worden.

Ook zijn er strenge voorwaarden opgesteld over de inrichting van de kapperszaken. Net als bij winkels moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Het gebruik van mondkapjes voor contactberoepen zal vrijwillig zijn, zo luidt het advies.

'Grote gevolgen voor grote evenementen'

Eigenlijk was het kabinet van plan rond 12 mei vooruit te kijken naar versoepelingen na 19 mei. "Rutte heeft zich in het Catshuis laten overtuigen dat hij nadrukkelijker naar de toekomst moet kijken", aldus NOS-verslaggever Xander van der Wulp. "Ook omdat het vaccin nog lang op zich laat wachten." De overgangsfase van misschien wel anderhalf jaar tot het vaccin, zal zeker ingrijpend zijn voor grote evenementen en bijeenkomsten in grote stadions, benadrukt Van der Wulp.

De specialisten van het OMT hebben gisteren een advies opgesteld dat morgenmiddag wordt besproken in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Daarna volgt dan de persbijeenkomst met in ieder geval premier Rutte en mogelijk ook minister De Jonge van Volksgezondheid.