Hoekstra: forse offers nodig bij KLM, ook naar salarissen kijken

KLM zal forse offers moeten brengen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Daarbij ontkomt het bedrijf er niet aan ook "naar de salarissen te kijken", vindt minister Hoekstra van Financiën. De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de miljardensteun aan KLM.

Eerder liet het kabinet weten 2 tot 4 miljard euro beschikbaar te stellen om te voorkomen dat het bedrijf door de corona-crisis failliet gaat. KLM is van vitaal belang voor de economie, vindt het kabinet, maar het geld wordt niet zomaar "gegeven".

Over het reddingsplan wordt nu onderhandeld tussen het kabinet en de luchtvaartmaatschappij. De Kamer wilde er vandaag meer over te weten komen van de ministers Van Nieuwenhuizen en Hoekstra. Maar wat op tafel ligt kan "niet allemaal in de openbaarheid worden besproken", aldus Hoekstra.

Duidelijk is wel dat forse ingrepen onvermijdelijk lijken. "Als 90 procent omzet wegvalt, en er zulke sombere vooruitzichten zijn, dan ontkom je daar niet aan", zei Hoekstra.

'Geen gratis geld'

Over enkele weken zal duidelijk zijn hoe de steun voor KLM er precies gaat uitzien. En het zal daarna nog "enkele maanden" duren voordat we "echt alles op een rij hebben" zei Hoekstra. Volgens hem krijgt KLM "geen gratis geld" maar gaat het om "leningen en garanties".

"En wat wij vragen is dat er geen dividend, geen winstdeling en geen bonussen worden uitgekeerd." Ook de personeelsleden, onder wie de piloten die honderdduizenden euro's verdienen, moeten via salarisafspraken een bijdrage leveren. "Hoe precies, is aan het bedrijf zelf", aldus Hoekstra, "maar we kijken wel over de schouder mee".

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat sprak van een "overtuigend strategisch plan voor de toekomst" waarmee het bedrijf moet komen, om aan te tonen dat het bedrijf "langdurig kan overleven".

SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat er in ruil voor de steun strenge eisen gesteld moeten worden aan duurzaamheidsmaatregelen. VVD en CDA vinden het niet verstandig om KLM te confronteren met strengere eisen dan andere luchtvaartmaatschappijen. Ook Hoekstra denkt dat het nu op korte termijn eerst op een reddingsplan aankomt. Zonder cash is KLM in juni failliet, denkt hij.

Hoekstra kan zich wel vinden in de oproep van linkse partijen om ook banken, leasemaatschappijen en oliehandelaren om een offer te vragen. Het is volgens hem aan KLM zelf om dat gesprek aan te gaan. "Maar het is niet gezegd dat dat overal lukt."

Minister Hoekstra van Financiën zegt dat er achteraf best kritiek kan komen op de reddingsdeal voor KLM en dat hij oorspronkelijk te optimistisch was, maar dat hij nu geen alternatief ziet.