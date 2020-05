Ziekenhuizen schatten schade coronacrisis op ruim 5 miljard euro

De gemiste omzet betreft de maanden maart, april en mei. Het bedrag is gebaseerd op een inventarisatie van leden van de vereniging en de maandelijkse omzet van de ziekenhuizen van vorig jaar. Door de coronacrisis hebben de ziekenhuizen aanzienlijk minder reguliere zorg kunnen leveren, dus ook minder geld verdiend. "Dit leidt tot grote financiële knelpunten", aldus Melkert.

De extra kosten zijn een raming van verwachte toekomstige investeringen zoals het aantrekken van meer personeel, de aanleg van voorraden beschermingsmiddelen en de opschaling van de IC-capaciteit. Elk extra IC-bed kost een miljoen euro, zegt de NVZ. Volgens de Nederlandse IC-artsen zijn er structureel zo'n 600 IC-bedden extra nodig om de komende jaren coronapatiënten te kunnen opvangen.

Snel duidelijkheid

De vereniging stelt verder in de brief voor om het zogenoemde Hoofdlijnenakkoord, waarin is afgesproken dat de uitgaven van ziekenhuizen vanaf 2022 niet meer mogen toenemen, los te laten. Voorzitter Melkert noemt het akkoord "niet meer realistisch", omdat ziekenhuizen de komende jaren veel moeten investeren.

Hij roept de ministers Hoekstra (Financiën) en De Jonge (Volksgezondheid) op ziekenhuizen snel duidelijkheid te geven. "De zorg komt in de knel als dat geld er niet snel komt, deze maand nog. En ik kan me niet voorstellen dat juist in deze tijd, waarin ziekenhuizen zoveel goed werk hebben gedaan, er geen oplossing wordt geboden."