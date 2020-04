Structureel ruim 600 IC-bedden extra nodig om coronapatiënten op te vangen

Om ook de komende jaren coronapatiënten te kunnen opvangen, moet de capaciteit van de IC's structureel omhoog van 1150 bedden naar 1531. Dat blijkt uit een berekening van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het RIVM.

Bij de berekening wordt aangenomen dat omwille van de groepsimmuniteit 60 procent van de Nederlandse bevolking besmet moet raken en 0,45 procent op de IC belandt. Dat leidt tot ongeveer 37.500 IC-patiënten over de komende drie jaar. Evenredig verdeeld (pieken en dalen niet meegenomen) levert dat, tenzij er een vaccin komt, een permanente behoefte op van 639 IC-plekken voor covid19-patiënten.

NVIC-voorzitter Diederik Gommers heeft zijn IC-collega's afgelopen weekeinde een brief geschreven waarin hij hen voorbereidt op dit scenario. Hij schrijft: "Je moet je realiseren dat er natuurlijk veel aannames in deze berekening zitten. Verder is het ook zo dat je weinig aan een gemiddelde hebt. Als de maatregelen gefaseerd worden losgelaten, dan is de verwachting dat we in de zomermaanden beperkt blijven tot bijvoorbeeld 300 covid-patiënten op de IC in Nederland en dat dit aantal weer gaat stijgen in het najaar."

Gommers verwacht dat de intensive cares het deze zomer even rustig krijgen. Die tijd moet gebruikt worden om te zorgen voor extra IC-verpleegkundigen dan wel voor ondersteunend personeel, stelt hij.

'Geen sprake van gelijke spreiding'

In dezelfde brief maakt hij zich ook boos over de slechte spreiding van coronapatiënten over het land. "Van gelijke spreiding is absoluut geen sprake en dat frustreert", schrijft hij.

Uit een bijlage bij zijn brief blijkt dat met name Limburg, Zeeland en de regio Rotterdam/Rijnmond fors boven hun normale capaciteit worden belast. De regio's Zwolle en Noord-Nederland zitten daarentegen een stuk ruimer in hun jas.