Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar vervoer

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Reizigers zijn dan wel verplicht een 'niet-medisch' mondkapje te dragen en maximaal 40 procent van de plaatsen mag bezet zijn. Bronnen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de coronamaatregelen bevestigen dat het kabinet dat vanavond zal bekendmaken.

De ov-bedrijven drongen eerder al aan op zo'n mondkapjesplicht, omdat het in bus, tram en trein ondoenlijk is om anderhalve meter afstand te houden. De mondkapjes mogen niet bedoeld zijn voor de zorg, want daar zou dan weer schaarste kunnen ontstaan.

Sinds 16 maart rijdt er veel minder openbaar vervoer in Nederland. Het is in principe alleen bedoeld voor mensen met cruciale beroepen, zoals zorgmedewerkers. Omdat het aantal coronabesmettingen verder afneemt, gaat het kabinet nu een aantal beperkingen versoepelen.

Dat gebeurt wel onder de voorwaarde dat het virus op zijn retour blijft en niet opnieuw oplaait. Steeds zal enige tijd vantevoren worden bekeken of een voorgenomen versoepeling echt kan doorgaan.