Tweede Kamerlid Ronnes namens CDA in provinciebestuur Brabant

Tweede Kamerlid Erik Ronnes wordt namens het CDA gedeputeerde in Noord-Brabant. Er was veel te doen over de vorming van het provinciebestuur in Noord-Brabant. Vorige week besloot het CDA onder voorwaarden te willen samenwerken met Forum voor Democratie.

Ronnes (52) krijgt de portefeuille Ruimte en Wonen onder zijn hoede. Hij was eerder wethouder in de gemeente Boxmeer en zit sinds 2015 in de Tweede Kamer voor het CDA. Nieuwkomer Elies Lemkes van het CDA neemt de komende periode de zware portefeuille Landbouw, Voedsel en Natuur op zich. Zij was tot anderhalf jaar geleden directeur bij boerenorganisatie ZLTO.

Namens Forum voor Democratie komt fractievoorzitter Eric de Bie in het provinciebestuur. Hij gaat de komende periode over Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing. Zijn partijgenoot Peter Smit wordt verantwoordelijk voor Water en Bodem. Hij was tot voor kort wethouder in Oisterwijk voor een lokale partij, maar de gemeenteraad zegde het vertrouwen in hem op toen bleek dat hij beschikbaar was voor FvD.

Het CDA, Forum en de VVD leveren ieder twee bestuurders en ook Lokaal Brabant is met één gedeputeerde onderdeel van de coalitie. Morgen worden de zeven gedeputeerden gepresenteerd.

Onenigheid over samenwerking met Forum

Er was de afgelopen tijd veel onenigheid onder CDA'ers in Noord-Brabant over een coalitie met FvD. Uit een peiling, waaraan 800 van de bijna 5000 leden meededen, bleek dat 56 procent van de ondervraagden samenwerking acceptabel vindt. Fractievoorzitter De Hoon zei vorige week dat de randvoorwaarden voor de samenwerking helder zijn. "We zijn ons bewust van de zorgen die bij een deel van de achterban leven. Daar gaan we zorgvuldig mee om."