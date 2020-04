CDA Brabant wil onder voorwaarden samenwerken met FvD

De CDA-fractie in Noord-Brabant wil in het provinciebestuur samenwerken met Forum voor Democratie, maar alleen onder stevige randvoorwaarden. De fractie zegt het advies van het provinciale CDA-partijbestuur daarover één op één over te nemen.

Gisteravond laat werd de uitslag bekend van een peiling onder de Noord-Brabantse CDA-leden. Daar kwam uit dat 56 procent van de leden samenwerking met Forum acceptabel vindt. Een minderheid maakt zich juist grote zorgen over een coalitie met Forum en ziet niets in samenwerking. Aan de peiling deden ruim 800 van de bijna 5000 Noord-Brabantse leden mee.

Dialoog met leden

Het provinciebestuur adviseerde de fractie daarop alleen onder strenge randvoorwaarden samen te werken. Die gaan onder meer over de inhoud van het akkoord en de keuze van de kandidaat-gedeputeerden. Het bestuur vindt ook dat er een verdere dialoog met leden moeten komen zodra de inhoud van het akkoord bekend is.

Fractievoorzitter De Hoon van het CDA in Noord-Brabant noemt het advies van het bestuur een belangrijk element in de coalitievorming: "De randvoorwaarden zijn helder en we zijn ons bewust van de zorgen die bij een deel van onze achterban leven. Daar gaan we zorgvuldig mee om."

De fractie zegt de eerder afgesproken "principes van samenwerking" in de coalitie nauwgezet te willen bewaken. Volgens De Hoon ligt er een sterk coalitieakkoord en heeft het CDA ook twee goede kandidaat-gedeputeerden.

Presentatie akkoord op 7 mei

Het coalitieakkoord, waaraan behalve het CDA en Forum Voor Democratie ook de VVD en Lokaal Brabant meedoen, wordt volgende week donderdag gepresenteerd en dan worden ook de namen van de gedeputeerden bekendgemaakt. Volgens formateur Arbouw is het de bedoeling om het nieuwe college een week later te installeren.

Vanwege de coronacrisis kan maar een beperkt aantal mensen bij de presentatie en bij de installatie zijn. De presentatie is live te volgen via YouTube. Arbouw vindt dat Noord-Brabant juist nu een stabiele meerderheidscoalitie nodig heeft die besluiten kan nemen: "Dit is een goed moment om van start te gaan."