Musea en theaters vrezen voor 'grauwe vlakte' en willen meer steun

Musea en theaters vragen de overheid om met meer geld over de brug te komen om hun sectoren te redden. Het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector is onvoldoende, stellen ze, vooral omdat voornamelijk door het Rijk gesubsidieerde instellingen ervoor in aanmerking komen.

In een brief aan de cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen de vier grote stedelijke musea in Nederland op bij het Rijk aan te dringen op meer steun. Theaterkoepel VSCD vraagt het kabinet in een brandbrief om soortgelijke maatregelen.

Zonder extra steun zou de sector een "grauwe vlakte" worden, waarschuwen de directeuren van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Centraal Museum in Utrecht, Kunstmuseum in Den Haag en Stedelijk Museum in Amsterdam in hun brief.

Geen tentoonstellingen meer

Directeur Rein Wolfs van het Stedelijk Museum Amsterdam zegt dat het water steeds meer aan de lippen komt. Per week lijdt zijn museum zo'n 150.000 euro verlies, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Je teert sterk in op je eigen vermogen. Op een gegeven moment kun je alleen de boel draaiende houden. Dat betekent dat je geen tentoonstellingen meer kunt maken en dat je daarna ook geen publieksinkomsten kunt genereren."

Hij wijst erop dat veel mensen voor hun werk van musea afhankelijk zijn: niet alleen kunstenaars, ook restauratoren, zzp'ers en bijvoorbeeld mensen die rondleidingen geven.