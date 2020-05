KLM krijgt steun net als Lufthansa, Alitalia en Iberia, maar Ryanair niet

Lufthansa: steun uit Duitsland, Zwitserland en België

De Duitse regering onderhandelt nog met Lufthansa over een steunpakket van waarschijnlijk 10 miljard euro. Het is de bedoeling dat de Duitse overheid in ruil voor die steun een kwart van de aandelen Lufthansa in handen krijgt.

Maar Lufthansa is ook eigenaar van onder meer Swiss en Brussels Airlines. De Zwitserse regering wil Swiss steunen met 1,2 miljard euro. Die maatschappij moet dan wel duurzamer worden en mag pas dividend betalen als de steun is terugbetaald. De Belgische overheid is nog aan het onderhandelen met Lufthansa over steun voor de Belgische tak van het bedrijf. Het zou gaan om een bedrag van 290 miljoen.

Alitalia genationaliseerd

De Italiaanse maatschappij Alitalia kwakkelde voor de coronacrisis al jaren en dreigde meerdere malen failliet te gaan. Iedere keer voorkwam Italië dat met steunmaatregelen en deze keer heeft het land besloten om Alitalia dan maar helemaal te nationaliseren.

Nu is Alitalia nog voor 49 procent van Etihad uit de Verenigde Arabische Emiraten en voor 51 procent van een groep Italiaanse investeerders. In juni moet de nationalisatie een feit zijn. Hoeveel dat de Italiaanse staat gaat kosten, is nog niet duidelijk.