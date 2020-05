Islamoloog verbaasd over bedreigingen om muziek op FunX tijdens ramadan

Volgens Asrami staat er niets expliciet in de Koran over muziek, ook niet tijdens de ramadan. Wel zijn er theologische bronnen die ingaan op muziek in het algemeen. "Zo zijn er bronnen die aangeven dat naar de trommel luisteren oké is.'' Deze teksten bieden volgens haar ruimte voor interpretatie. Zo kan je het opvatten dat onder andere naar muziek met een trommel geluisterd mag worden, of juist dat alle andere muziek niet mag.

Toch zullen volgens haar maar heel weinig moslims zich met het vraagstuk bezighouden. "We zijn met een miljoen moslims in Nederland, zestig procent daarvan is ongeveer praktiserend. Daarvan is het grootste gedeelte mainstream."

Presentatrice Naeeda Aurangzeb maakt programma's waarin de moslimgemeenschap centraal staat. Volgens haar is er in de islamitische geschiedenis altijd muziek geweest. De presentatrice zegt dat ze het prima vindt als een moslim vindt dat er niet naar muziek geluisterd mag worden. "Maar dan moet je die zender uitzetten en iets anders gaan doen."