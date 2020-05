FunX-dj stopte met Ramadan Late Night: 'Niet alleen ik werd met dood bedreigd'

Na doodsbedreigingen kwam Morad El Ouakili gisteren zelf met FunX tot het besluit om met zijn programma Ramadan Late Night te stoppen. Vanochtend gaf hij in het NOS Radio 1 Journaal meer uitleg over dat besluit.

"Het is een programma waarin we het mooie van de ramadan naar voren willen brengen. In de spotlight zetten. Dat mooie is eraf wanneer ik de studio uitloop met twee beveiligers die meerijden tot aan mijn huis. Dan houdt het op", zei El Ouakili.

Dagelijks maakt hij het NPO Radio 1 praatprogramma Gaan!. In de weekenden presenteert hij op FunX. Tijdens de ramadan maakte hij net als vorig jaar op de zender ook Ramadan Late Night. Vorig jaar begon FunX met het programma. Op basis van de vele positieve reacties werd besloten dit jaar opnieuw op deze manier bij de ramadan stil te staan.

"Het is natuurlijk vreemd dat je van de ene op de andere dag rondloopt met persoonsbeveiliging omdat je een programma maakt. Het was de bedoeling was om mensen te verbinden en dichter bij elkaar te brengen." Het probleem dat sommigen met het programma hadden is dat er muziek in gedraaid werd. Dat hoort volgens hen niet bij de islam.

Volgens El Ouakili volgden er doodsbedreigingen aan zijn adres na een 'anti-campagne' van een populair Instagramaccount met 40.000 volgers.

'Borstkas doorzeven'

Vanochtend las hij een aantal doodsbedreigingen voor: "Morad stel je eens voor dat je na een lange nacht de studio uitloopt, je twee jongens in regenpakken van een motorscooter ziet afstappen die vervolgens je borstkas doorzeven met kogels. Was dit het dan allemaal dan waard geweest? Zulke dingen gebeuren echt."

En: "Dus je hebt schijt aan God? Daarom hoop ik dat ze je pakken en kapotschieten, kankerhond. Geen enkel beetje respect voor het geloof of de ramadan. Vuile zionist." Donderdag deed hij aangifte van de bedreigingen. Dit weekend heeft hij veel gepraat over het mogelijk staken van de uitzendingen.

El Ouakili vindt het pijnlijk om te moeten stoppen met het programma, want hij wil niet zwichten voor de bedreigingen. "Je wil niet toegeven. Maar je maakt het programma omdat je het leuk vindt om te doen, en dat leuk vinden was helemaal verdwenen. Dat zat er echt niet meer in. Niet alleen maar omdat ik bedreigd werd of collega's, op een gegeven moment werden ook mensen uit mijn omgeving aan de schandpaal genageld. Dan houdt het op."