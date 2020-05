Poolse verkiezingen in coronatijd. Noodzakelijk of onverantwoord?

Ryszard Czarnecki (57)

Partij: PiS (regering)

Functie: Europarlementariër (fractie Conservatieven en Hervormers)

"We moeten deze verkiezingen niet oneindig rekken. Dat leidt alleen maar af van de problemen waar we ons echt op moeten richten: de epidemie en de economie. Want corona gaat zeker een grote crisis veroorzaken Daar moeten we snel mee aan de slag.

Natuurlijk zijn deze verkiezingen eerlijk. We houden ons aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het zal per post gaan of gedeeltelijk per post. Dat redden we heus wel. Weet u hoeveel brieven we de Poolse Post per jaar bezorgd? Anderhalf miljard!