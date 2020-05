Zonder mondkapje kom je de Belgische trein niet meer in

Ook in België zijn er nog grote tekorten aan mondkapjes. Ze zijn niet overal te koop. Daarom mochten naaiwinkels vandaag al open, terwijl andere Belgische winkels nog zeker een week dicht moeten blijven. "Stof, garen en elastiek zijn het nieuwe wc-papier", kopte de Vlaamse krant De Standaard. Mensen willen massaal zelf mondkapjes maken.

Dat terwijl minister De Block van Volksgezondheid vorige maand nog zei dat mondkapjes nauwelijks zin hebben. "Het kan een vals gevoel van veiligheid geven," zei ze toen nog. "U zal dichter bij anderen gaan staan, sommige mensen wassen minder hun handen en zijn minder oplettend."

Ook het Belgische RIVM, Sciensano, drong zeker niet aan op een mondkapjesverplichting. Nu die er toch is, ziet de voornaamste Sciensano-viroloog toch wel voordelen in de nieuwe maatregel. "We verwachten er geen wonderen van. Maar ze gaan op z'n minst een aantal van de druppels tegenhouden. Wanneer mensen praten, ademen, zeker wanneer ze moeten niezen. En dat gaat helpen, want elke druppel telt."

'Mijn bril beslaat'

De Belgische treinmaatschappij NMBS en de bussen van De Lijn reden vandaag voor het eerst weer volgens de normale dienstregeling. De komende weken zal het weer steeds drukker worden, verwacht woordvoerder Bart Crols.

"De trein is een massavervoermiddel. Nu kan de sociale afstand nog gerespecteerd worden, maar dat zal in de toekomst moeilijker zijn." Stoelen vrij houden is volgens Crols geen oplossing. "Op de lijn van Luik naar Oostende, zou je dan alleen in Luik in kunnen stappen. In Leuven zit de trein dan al vol en moet je mensen weigeren."

Klachten van reizigers zijn er vandaag dus nauwelijks, al voelen velen al wel de nadelen van het dragen van een mondkapje. "Het is warm", zegt een jonge lerares op weg naar Brussel. "En mijn bril beslaat de hele tijd." Daar blijken meer mensen last van te hebben. "Op mijn werk beslaat mijn bril nooit als ik een kapje op heb", zegt een verpleegster van een brandwondencentrum. "Nu constant. Dat is zeer irritant, want ik zie niet of ik wel in de juiste trein zit. Ik hoop het, haha."