Miljarden ingezameld voor coronabestrijding op virtuele donorconferentie

Wereldleiders en goede doelen hebben bij een online conferentie vanuit Brussel het startschot gegeven voor een grootschalige inzamelingsactie. Vandaag werd al 7,4 miljard euro toegezegd voor de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en tests voor het coronavirus.

De 'donormarathon' is een initiatief van de Europese Unie in samenwerking met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Japan en Saudi-Arabië. De virtuele conferentie moest in eerste instantie 7,5 miljard euro opleveren voor de ontwikkeling van een betaalbaar vaccin tegen het coronavirus. Dat bedrag is net niet gehaald, maar de fondsenwerving gaat voorlopig door.

Nederland heeft 192 miljoen euro toegezegd, waarvan 50 miljoen euro voor de ontwikkeling van een vaccin en 42 miljoen euro voor onderzoek naar covid-19.

Premier Mark Rutte sprak vandaag op de conferentie via een videoverbinding: