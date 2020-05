Microbe lijkt malaria weg te houden bij muggen

Muggen dragen geregeld schimmelachtige microben - zogenoemde Microsporidia - bij zich in onder meer de darmen. Er zijn veel verschillende soorten.

Bij het bestuderen van muggen aan de Keniaanse kant van het Victoriameer viel het de wetenschappers op dat geen enkele mug met de bewuste microbe malaria bij zich droeg.

Verder onderzoek in het laboratorium bevestigde dat de microbe de muggen lijkt te beschermen tegen malariaparasieten. "Op basis van onze data lijkt malaria voor 100 procent geblokkeerd te worden", zegt onderzoeker Jeremy Herren van het internationale insectenonderzoeksinstituut ICIPE tegen de BBC. "Dit is een behoorlijke verrassing. Ik denk dat mensen dit zullen zien als een grote doorbraak."

Muggen infecteren

De muggen lijken door de schimmelachtige microbe levenslang beschermd tegen malaria. Er wordt nog onderzoek gedaan naar waarom juist deze microbe de malariaparasiet lijkt af te weren.

Verder worden er alvast plannen gemaakt om muggen met het micro-organisme te infecteren. Bijvoorbeeld door in het lab de niet-stekende mannetjesmuggen te besmetten. Via het paren infecteren zij vervolgens de stekende vrouwtjesmuggen.

Het terugdringen van malaria is wereldwijd in de afgelopen vier jaar gestagneerd. Met name omdat de malariaparasiet steeds beter bestand is geworden tegen medicatie.