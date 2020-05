'Woensdag tweede repatriëringsvlucht uit Marokko'

Vanuit Marokko vertrekt woensdag opnieuw een vliegtuig om Nederlanders naar huis te brengen. Volgens de Volkskrant hebben gestrande Nederlanders die mee mogen dat telefonisch te horen gekregen.

De vlucht vertrekt 's avonds vanaf de internationale luchthaven in Casablanca, schrijft de krant. Het zou gaan om 250 tot 300 Nederlanders, vooral mensen die een medische of sociale noodzaak hebben om terug te keren naar Nederland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil het nieuws niet bevestigen. Wel zegt een woordvoerder tegen de NOS dat het ministerie zich in het algemeen inzet om dit soort vluchten op korte termijn te realiseren.

Gratis busreis

In Marokko zitten al weken bijna 3000 Nederlanders vast vanwege de corona-lockdown in het land. Gesprekken over repatriëring verlopen moeizaam. Een week geleden landde voor het eerst een vlucht vanuit Casablanca op Schiphol, maar daarbij bleef het sindsdien.

De Nederlanders die woensdag terugkeren, worden volgens de Volkskrant vanuit elf Marokkaanse steden naar de luchthaven van Casablanca gebracht. Dat gebeurt met bussen, omdat binnenlandse vluchten niet zijn toegestaan. De gratis busreizen zijn geregeld door de Nederlandse overheid.