Voor één keer de hele dag de vlag halfstok

In veel straten in Nederland hangen al de hele dag vlaggen halfstok om oorlogsslachtoffers te herdenken. Normaal gesproken gebeurt dat op 4 mei pas na 18.00 uur, maar vanwege de coronapandemie is het vlagprotocol eenmalig aangepast. Het Comité 4 en 5 mei wil hiermee het voel van samenhorigheid versterken.

Dat protocol is alleen verplicht voor ministeries, gemeenten, provincies en ambassades, maar de meeste mensen houden zich thuis ook aan deze afspraken.