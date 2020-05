Dit zijn de extra NOS-uitzendingen met dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Website 75 jaar bevrijding

Op de website NOS 75 jaar bevrijding is van dag tot dag te volgen hoe Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. De website volgt ook de gebeurtenissen ná 5 mei, met het begin van de wederopbouw van Nederland, de terugkeer van de overlevenden uit de kampen en tenslotte de capitulatie van Japan, op 15 augustus 1945.

Jeugdjournaal special: 1940-1945

In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal is het even 4 mei 1945. Correspondent Wouter Zwart praat presentator Lucas van de Meerendonk bij over de allerlaatste ontwikkelingen, want een uur eerder is de Duitse overgave ondertekend. Een historische gebeurtenis. En aanleiding om aan de hand van reportages en bijzondere persoonlijke verhalen terug te blikken op de afgelopen vijf oorlogsjaren.