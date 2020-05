Staat: geen twijfel over veiligheid 5G

Het ministerie sprak in de rechtszaal tegen dat de staat onaanvaardbare risico's neemt met de invoering van 5G. Advocaat Kingma stelde dat er wel degelijk uitgebreid onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidsschade. "En die schade is niet aangetoond."

Verder ontkende Kingma de bewering van Stop5GNL dat de staat onderzoeken negeert die duiden op gezondheidsschade. "Dat is niet zo. Die onderzoeken zijn gewogen en vervolgens te licht bevonden."

'Eenzijdige selectie'

De tegenstanders van 5G willen gezaghebbende adviezen van onder meer het RIVM, de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie aan de kant schuiven, zei Kingma, ten faveure van "een eenzijdige selectie van een handvol publicaties".

De komende drie weken gaan de rechters zich buigen over de eis van de stichting om de uitrol van 5G stop te zetten. Op maandag 25 mei is de uitspraak in het kort geding.