Geen veroordelingen voor dramatisch verlopen Love Parade Duisburg

Bijna tien jaar na het drama bij het dancefestival Love Parade in Duisburg wordt het proces definitief geseponeerd. Wegens tijdgebrek en moeilijk vast te stellen individuele schuld heeft de rechter besloten de zaak te seponeren. Er komt geen vonnis: de verdachten worden niet schuldig, maar ook niet onschuldig bevonden.

Op 24 juli 2010 kwamen honderden bezoekers van het festival bij een tunnel, de enige in- en uitgang van het feestterrein, in de verdrukking. Alle verdachten werd dood door schuld en grove nalatigheid ten laste gelegd. Er vielen 21 doden, onder wie een Nederlander, en meer dan 650 gewonden.

Het proces was al tweeënhalf jaar bezig. 184 zittingen zijn er gehouden, waarin honderden getuigen zijn gehoord. Er is uren aan bewijsmateriaal bekeken en er waren meer dan 40 mede-aanklagers, onder wie nabestaanden.

Corona en verjaring

Begin vorig jaar werd zaken tegen zes ambtenaren van de stad Duisburg en een medewerker van organisator Lopavent al geseponeerd, ook vanwege tijdgebrek en moeilijk te bewijzen schuld. Zij waren onder meer verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen. Drie Lopavent-leidinggevenden zouden bij seponering 10.000 euro moeten betalen. Zij stemden daar niet mee in en wilden door met het proces, in de hoop op vrijspraak.

Door de coronacrisis werd het proces midden maart stilgelegd. Daardoor kwam de verjaringstermijn - tien jaar - steeds dichterbij. De laatste drie verdachten (van de oorspronkelijke tien) gaan daarom nu wel akkoord met het seponeren. Ze hoeven geen geldboete te betalen. De rechter achtte het wel waarschijnlijk dat de verdachten veroordeeld hadden kunnen worden, al zouden ze volgens de rechter met het bewijs dat er nu ligt een lage straf hebben gekregen.

Onbevredigend

Voor slachtoffers en nabestaanden is het een onbevredigend einde. De 42 mede-aanklagers lieten eerder al weten dat ze het niet eens waren met deze beslissing. Eerder zei de vader van een van de slachtoffers tegen de omroep WDR: "Ook degenen die nu vrijuit gaan, hebben schuld. Als de vergunning niet was verleend, dan was mijn kind er nu nog geweest."