Oorlogsslachtoffers van jouw voetbalclub online terug te vinden

Van de Vooren: "Door de sportgegevens te koppelen aan bronnen over de Tweede Wereldoorlog, creëren we een extra informatielaag over deze mensen, een verdieping van inzicht. Zo krijgen we inzicht in hun sociale leven, in dit geval de sport die ze beoefenden".

"Natuurlijk realiseren we ons dat het nieuws rond corona nu prioriteit heeft, maar in de week van de herdenkingen kan de voetbalwereld op een nieuwe manier kijken naar haar eigen oorlogsgeschiedenis. Juist in de tijd dat er geen normale sport en geen normale herdenkingen zijn."