Organisator 4 mei-project: 'Door corona kan ik herdenken niet levend houden'

Het Comité 4 en 5 mei roept iedereen op om vanuit huis te herdenken en geen monumenten te bezoeken. Toch komen op sommige plaatsen mensen naar monumenten toe. Zoals in het in de oorlog zeer zwaar getroffen Arnhem. Bij het monument Mens Tegen Macht op het Audrey Hepburnplein kunnen instellingen, organisaties en particulieren een krans of bloemstuk leggen.

"Mensen hebben zich vooraf gemeld", zegt Bert de Jong van de organiserende stichting. "Ze krijgen een tijdslot en er zijn twee veiligheidsmedewerkers die ervoor zorgen dat mensen op afstand blijven. We hopen dat het een bloemenzee wordt, maar heel veel verwacht ik er niet." Kransleggers moeten alleen komen en er zit steeds een kwartier of halfuur tussen. "We willen absoluut vermijden dat er samenscholingen plaatsvinden."

Herdenken levend houden

Met pijn in haar hart is Elianne Rookmaaker uit Wageningen vanavond thuis. Ze organiseert Open Joodse Huizen, waarbij verhalen worden verteld in huizen waar verzetshelden en Joodse onderduikers hebben gewoond. "Het landelijke programma heeft een livestream, maar wij hebben besloten om dat niet te doen, juist omdat de essentie is om op een plek te kunnen zijn en een dialoog te voeren." Ook is Rookmaaker al jaren bestuurslid bij een scoutinggroep, waarvan de jeugdleden altijd helpen bij de dodenherdenking.

Nu voelt ze zich doelloos. "Ik ben schatplichtig aan mijn Joodse voorouders en allen die hen hebben geholpen in de oorlog. Daarom wil ik heel graag een actieve bijdrage leveren en het herdenken levend houden. Dat kan nu niet. Ik word toeschouwer in plaats van deelnemer."

Het contrast met de vorige jaren vindt ze enorm. "Vorig jaar waren we in deze tijd draaiboeken over en weer aan het sturen, de laatste dingetjes aan het regelen, oplossingen aan het verzinnen voor bijvoorbeeld een onverwachte weerssituatie. Nu is de stilte bijna oorverdovend."

De Wageningse gaat een rondje door de stad wandelen, langs het Joodse herdenkingsmonument en het monument voor de gevallenen. Vanavond kijkt ze naar lokale en nationale televisie-uitzendingen. "Om op die manier te voelen dat het een andere avond is dan andere avonden."