Onderzoek naar verband corona en trombose voor betere behandeling patiënten

Er komt een onderzoek naar de relatie tussen corona en trombose, omdat is gebleken dat veel coronapatiënten op de IC tromboseverschijnselen ontwikkelen.

Internist-hematoloog Marieke Kruip van het Erasmus MC gaat het onderzoek leiden, de Trombosestichting betaalt het. De onderzoekers van verschillende grote ziekenhuizen in het land willen erachter komen hoe patiënten een betere prognose en behandeling kunnen krijgen.

"Bloed en klinische gegevens worden verzameld, om een betere behandeling van covid-19-patiënten met longembolie en trombose te ontwikkelen", meldt de Trombosestichting.

Bloedverdunners

Sinds de ontdekking dat veel coronapatiënten trombose ontwikkelen, dienen artsen hogere doses bloedverdunners toe in de hoop de prognose te verbeteren. "Maar veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld of patiënten trombose ontwikkelen doordat zij stilliggen op de IC met een infectie, of dat het coronavirus zelf meer trombose veroorzaakt."

Kruip roept mensen met coronaklachten in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1 op om niet zelf naar bloedverdunners te grijpen. Met huisartsen werkt ze aan een richtlijn om te bepalen wie daarvoor in aanmerking komt.