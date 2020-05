Vast op zee: 'Het huwelijk van de matroos moet nog even wachten'

Hoop

Desondanks is de sfeer aan boord van beide vrachtschepen goed. Op de Happy Star wordt regelmatig een filmavond of barbecue gehouden. Volgens Van Lith is het belangrijk om de sfeer aan boord goed te houden, "daar doe ik dan ook mijn uiterste best voor".

Zeevarenden zijn het ook gewend om voor langere tijd afgezonderd te zijn van de buitenwereld. Volgens kapitein Reineking hebben de meesten aan boord van de Tiberborg "het een plekje gegeven". "Wij zijn hier aan boord vrij nuchter."

Er is internet, er kan gecommuniceerd worden met de familie thuis en er is een recreatieruimte. En voor bemanningslid Björn Mahu is er zelfs een klein beetje hoop. Na Baltimore vaart het schip via Canada met aluminium richting Rotterdam. De kans is groot dat ze daar dan wel afgelost kunnen worden.