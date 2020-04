Zeelieden nauwelijks afgelost vanwege corona, gevaar voor oververmoeidheid

Bemanning van Nederlandse zeeschepen kan door het coronavirus nauwelijks worden afgelost. De zeelieden zitten vaak al maanden vast op een schip en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom praat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) met onder meer de KLM om hen op te halen.

Schiphol zou volgens de KVNR een logisch verzamelpunt voor zeelieden zijn omdat er verschillende grote havens in de buurt liggen. Veel bemanningsleden komen uit de Filipijnen maar ook uit Indonesië, Rusland, Polen en Oekraïne.

"We willen het liefste een verbinding met de Filipijnse hoofdstad Manilla, want daar is de lockdown opnieuw verlengd. Maar het is lastig, omdat er dan ook transport mogelijk moet zijn naar de luchthaven", zegt KVNR-directeur Annet Koster. "Waarschijnlijk zullen we daarom beginnen met Oekraïne en Rusland, omdat daar ook veel bemanningsleden vandaan komen die afgelost moeten worden en het vanaf daar makkelijker te regelen is."

Oververmoeidheid

Zeevaarders hebben volgens Koster een zwaar beroep. "Ze zitten lange tijd op een schip en werken in wisselende diensten. Zelfs tijdens rusttijden moeten ze nog voor hun administratie zorgen. Oververmoeidheid is een groot risico omdat er dan fouten gemaakt kunnen worden."

Ze zijn vaak wel gewend om lang van huis te zijn. "Maar vanwege corona zitten ze nu in onzekerheid. Ze weten niet wanneer ze naar huis kunnen. Dat is ook voor de familie lastig."

Volgens Koster zijn er op dit moment ongeveer 12.000 opvarenden op Nederlandse zeeschepen. Ongeveer de helft zal moeten worden afgelost. Onder die laatste groep zitten ongeveer 2500 Nederlanders.

Vanwege de coronamaatregelen is het lastig om zeelieden die her en der op de wereld zitten naar de luchthavens te krijgen voor de aflossing. Maar ook voor de bemanningsleden van de KLM is het een uitdaging. "Die moeten ook voldoen aan bijvoorbeeld de rusttijden. Zeker omdat het vaak lange vluchten zijn", zegt Koster. Daarom wordt nog gekeken naar de precieze invulling. "Maar we hopen half mei de eerste zeelieden van boord te halen."