Tadzjieken vast in Moskou: 'Ze zullen gaan stelen'

Goljanovo, een wijk aan het randje van Moskou, waar de flatgebouwen twintig verdiepingen de hoogte in torenen. Op de parkeerplaats een eenzame zwarte terreinwagen, volgepakt met bloem, olie, suiker, pasta en boekweit. Een groepje mannen nadert schuchter.

De auto is van Muhammad Egamov, Tadzjiek. "We hebben een liefdadigheidsorganisatie opgericht om onze landgenoten te bevoorraden. We rijden door de wijken en brengen eten," vertelt hij.

En dat is nodig. In stad en regio Moskou wonen bij elkaar naar schatting meer dan een miljoen Centraal-Aziaten, onder wie honderdduizenden Tadzjieken. In normale tijden werken ze als schoonmakers, straatvegers, ze werken in de bouw of, zoals de groep hier op de parkeerplaats, als sjouwers op de markt. Maar dit zijn geen normale tijden. Door de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis ligt het meeste werk stil, zeker dat van de arbeidsmigranten. Ook de Moskva-markt aan de overkant van de straat is gesloten.

Correspondent David Jan Godfroid sprak in Moskou met een groep Tadzjieken: