China laat oog op (verzwakte) Nederlandse bedrijven vallen

"Het is een soort ecosysteem. Je hebt elkaar nodig om te kunnen bestaan. En als er dan uit die keten een klein bedrijf wegvalt dan voelen ook de grote ondernemingen het, want bij die kleinere bedrijven beginnen vaak de innovaties, de vernieuwingen en nemen ze gespecialiseerd werk voor hun rekening waar de grote bedrijven dan weer van profiteren."

In de kantine van de werf, op de kant (aan de wal) waar we verder praten en iedereen op gepaste afstand van elkaar koffie haalt, zegt ze het wel te begrijpen. "Als jij een familiebedrijf hebt en er is geen opvolger, dan is het wel heel aantrekkelijk om te verkopen."

Maar ze vindt het wel heel oneerlijk. "Het zijn bedrijven die door de staat worden gesteund dat is nooit eerlijk. Het is de glijbaan naar de afgrond voor de Nederlandse industrie."

Snoepwinkel

Waakzaam is het woord dat zowel Bodewes als De Graaf gebruikt. Opletten dat niet opeens bedrijven worden overgenomen. Niet alleen in Nederland, maar vooral in Europa. "We hebben elkaar nodig in Europa anders leggen we het af tegen China. Ons systeem is een soort snoepwinkel, de deuren staan wagenwijd open en iedereen mag kopen, maar ze mogen niet de hele winkel overnemen, want dan hebben we zelf niks meer."

Het schip is over een paar weken klaar voor de eerste testen op zee. Bodewes glimlacht. Hoewel het de bedoeling is om in Zeeland te gaan baggeren heeft ze het over de Nederlandse export. "Dat moeten we koesteren. Export is de toekomst en de boterham van Nederland. Dat moeten we met hulp van Europa beschermen."

Overal waar ze ter wereld komt, hoort ze lof over de Nederlandse scheepsbouwers. "Dat doen we al eeuwen", vult De Graaf aan. Het aantal werven is de laatste tijd afgenomen en de Nederlandse scheepsbouwers hebben zich vernieuwd. "We zijn een kleine familie, maar wel een die niet zonder elkaar kan."

Bodewes vreest wel voor de familie. "De overnames zijn al aan de gang. Bedrijven zijn zwak, je krijgt dan geen geld van de bank, orders vallen weg, je krijgt geen steun. Dan slaat de angst toe en wordt het heel lastig om te overleven."