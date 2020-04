Kabinet redt scheepsbouwer IHC Merwede met bijna 400 miljoen

Het kabinet trekt bijna 400 miljoen euro uit om scheepsbouwer IHC Merwede overeind te houden. Het bedrijf stond op omvallen, onder meer vanwege grote verliezen op een aantal schepen. De kosten vielen bij die projecten veel hoger uit dan verwacht. De problemen waren er al voor de uitbraak van het coronavirus.

Het bedrijf wordt overeind gehouden omdat er 3000 mensen werken en er veel toeleveranciers afhankelijk zijn van het bedrijf. Bij die bedrijven werken weer duizenden mensen. "IHC speelt een strategische en innovatieve rol in de maritieme sector en het wegvallen zou de robuustheid van de gehele sector ondermijnen", schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast liep de overheid het risico bij een faillissement 395 miljoen euro te verliezen. Het kabinet komt nu met een uitkering van maximaal 167 miljoen euro. Daarnaast staat de overheid garant voor leningen en wordt er een krediet van 40 miljoen euro verstrekt. Bij elkaar komt de steun uit op 377 miljoen euro.

Andere bedrijven

Eerder kwam het kabinet met een reddingsplan voor Air France-KLM van 2 tot 4 miljard euro. Minister Wiebes sluit niet uit dat ook andere bedrijven bij het kabinet aankloppen vanwege de gevolgen van het coronavirus. Binnenkort laat hij aan de Kamer weten want de uitgangspunten en voorwaarden zijn voor steun.